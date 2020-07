شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو هشيمة يجاوب على أهم 5 اسئلة حول ترشحه بانتخابات "الشيوخ".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ترشحه رسميا لانتخابات مجلس الشيوخ فى قطاع الصعيد على القائمة الوطنية "من أجل مصر"، مؤكدا أنه أعلن ترشحه لخدمة الوطن.

وشارك أحمد أبو هشيمة متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، معلقا :"أعلن ترشحى رسميا لانتخابات مجلس الشيوخ فى قطاع الصعيد على القائمة الوطنية "من أجل مصر".. ربنا معانا".

أعلن ترشحى رسميًا لانتخابات مجلس الشيوخ فى قطاع الصعيد على القائمة الوطنية "من أجل مصر".. ربنا معانا ????????#أبو_هشيمة #حزب_الشعب_الجمهوري #مصر

I officially announce my candidacy for the Egyptian Senate election. #Abouhashima #Egypt pic.twitter.com/owdfel5fBa

— Ahmed Abou Hashima (@AhmedAbuHashima) أعلن ترشحي رسمياً لانتخابات مجلس الشيوخ في قطاع الصعيد على القائمة الوطنية "من أجل مصر".. ربنا معانا 🇪🇬#أبو_هشيمة #حزب_الشعب_الجمهوري #مصر

I officially announce my candidacy for the Egyptian Senate election. #Abouhashima #Egypt pic.twitter.com/owdfel5fBa — Ahmed Abou Hashima (@AhmedAbuHashima) July 15, 2020

وقال أحمد أبو هشيمة المرشح فى انتخابات مجلس الشيوخ عبر الفيديو :"إحنا قررنا فى حزب الشعب الجمهورى، نشارك بقوة فى انتخابات مجلس الشيوخ، على القائمة الوطنية من أجل مصر، فى كل الدوائر، وأنا عن نفسى نازل فى قائمة الصعيد أن شاء الله... الناس ممكن تسألنى ليه بترشح نفسك، وليه مجلس الشيوخ، وليه الشعب الجمهورى، وليه الصعيد، وليه القائمة الوطنية؟ دى 5 اسئلة مهمة تستحق منى أنى أجاوب عليها".

Advertisements



رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

وأضاف رجل الأعمال: "أولا أنا بترشيح عشان أخد بلدي، أما ليه مجلس الشيوخ لأن المجلس ده ليه صلاحيات مهمة هيشارك في صياغة قوانين مهمة وتعديلات القوانين القديمة، ومتأكد أنه هضيف كتير لمصر".

وتابع أبو هشيمة: "حزب الشعب الجمهوري، ده حزب شاب فيه ناس كتير عندها مقومات النجاح، وبتشرف بانتمائي للحزب، وهنشتغل مع بعض في الحزب عشان نتكون إضافة مهمة للحياة العامة... ليه الصعيد.. أنا عليتي من الصعيد من محافظة بني سويف، ومصنع الحديد في بني سويف وهو أول مصنع حديد في الصعيد، ومصنع أسمنت المصريين أول مصنع للصناعات الثقيلة في سوهاج".



رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

وفي وقت سابق، قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن جميع الأحزاب المشاركة فى تحالف القائمة الوطنية من أجل لمصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ والتى تضم 11 حزبا جميعهم تحملوا المسئولية في ظل الأوضاع التي تمر بها الدولة والمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي المصري، مشيدا بجهود الأحزاب السياسية في تشكيل قائمة وطنية موحدة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ معا.



رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

وأكد أبو هشيمة، أن حزب الشعب الجمهورى لديه أجندة تشريعية تصب فى الصالح العام، وستنال رضا الجميع، مؤكدا أن الجميع كان حريص على إعلاء المصلحة الوطنية.



رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

شارك في حضور الاجتماع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، وعمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، واللواء محمد على بلال حزب حماة الوطن، وأسامه بديع ممثلا عن حزب الإصلاح والتنمية، والمهندس على عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية.