شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولى: مستقبل وطن يستهدف 80% من مقاعد مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب طرح فكرة قوائم تحالف الأحزاب الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف الخولي، خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن القائمة الوطنية للأحزاب تضم جميع الأفكار، وستساعد الأحزاب التي لن تستطيع خوض الانتخابات في دائرة واسعة، معلقًا: "هذا صوت القائمة الموحدة".

وأوضح حسام الخولى، أن قائمة تحالف الأحزاب الوطنية تضم 11 حزبًا ولن نتحالف مع أحزاب دينية، مردفًا "نعتذر للصحافة على التكتم بشأن التحالف الفترة الماضية، لكن حرصنا كان على إنجاح خطة التحالف".

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن حزب مستقبل وطن يستهدف 80% من المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ.