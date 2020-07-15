شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الوطنية "من أجل مصر": انتهينا من تشكيل القوائم الانتخابية للشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تحالف القائمة الوطنية "من أجل مصر"، الانتهاء من تشكيل القوائم الانتخابية للتحالف الانتخابي للأحزاب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وذلك بحضور رؤساء وممثلى 11 حزبا سياسيا المشاركين فى القائمة المشار إليها.

وأضاف التحالف فى بيان له اليوم، أن القائمة الوطنية تعد تحالفا انتخابيا وليس سياسيا، وتنتهي بانتهاء الانتخابات، مؤكدا أن كافة الأحزاب قامت بطرح مرشحيها في القائمة، والذين قاموا بإعداد الأوراق والمستندات المطلوبة وتسليمها للممثل القانونى للقائمة، تمهيدا للتقدم بها للجان تلقى طلبات الترشيح.

واختتم البيان، إن القائمة الوطنية مهمتها الرئيسية تمثيل كافة الآراء والأفكار السياسية المختلفة داخل مجلس الشيوخ، وذلك تحقيقا للصالح الوطنى العام .

حضر لقاء تحلف القائمة الوطنية من أجل مصر، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة وطن، والمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والنائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب الرئيس الشرفي لحزب الوفد، والربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، واللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، والنائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور وليد دعبس، نائب رئيس حزب مصر الحديثة، ومحمد عطية الفيومي نائب رئيس حزب الحرية المصري، والمهندس على عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والإعلامي يوسف الحسيني المتحدث الرسمي باسم القائمة .