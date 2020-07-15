شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للصحافة" يستقبل وفدا من مجلس نقابة الإعلاميين بمقر الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الوطنية للصحافة، اليوم الأربعاء، وفدا من مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين .ضم الوفد من مجلس النقابة محجوب سعدة، وخالد فتوح ونادية مبروك وأيمن عدلي من أعضاء المجلس.

وأكد نقيب الإعلاميين، أن النقابة حريصة على التواصل المستمر مع الهيئات الإعلامية، إيمانا منا بالعمل التكاملى الذى يؤتى ثماره فى مصلحة الوطن.

وأضاف طارق سعدة: "وجدت شخصية وطنية مهنية محترمة لديها طموح كبير، لإحداث نقلة كبيرة للمؤسسات الصحفية تمثلت فى المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اتمنى التوفيق للجميع، واتفاءل بقوة بتشكيلات الهيئات الإعلامية الجديد وأكررها دوما اختيار أصاب أهله".

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