وفد "القومى لحقوق الإنسان" يلتقى مساعدى وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، مساعدى وزير الداخلية لقطاعى مصلحة السجون وحقوق الإنسان، اللواء هشام البرداعى، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، واللواء هشام يحيى، مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، وعددا من قيادات وزارة الداخلية، وناقش الوفد مع قيادات الوزارة الجهود المبذولة فى إطار التصدى لجائحة كورونا داخل السجون، وكذلك قضايا حقوق الإنسان للسجناء فى ظل الجائحة .

واستمع الوفد الذى ضم من أعضاء المجلس الدكتورة نيفين مسعد، والدكتور حافظ أبوسعدة، والدكتور ياسر عبد العزيز، ومحمد عبد العزيز رئيس مكتب الشكاوى، ومن الأمانة الفنية للمجلس نبيل شلبى، إلى شرح مستفيض من اللواء هشام البرداعى، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون عن الجهود المبذولة لضمان عدم تأثر النزلاء بالسجون بتداعيات جائحة كورونا، والآليات المتبعة فى هذا الصدد، مشدداً على فعالية هذه الاجراءات "بشكل انعكس فى عدم وجود حالات وفيات أو إصابات بين السجناء .

وعرض وفد المجلس عقد برتوكول تعاون مع قطاع مصلحة السجون وقطاع حقوق الإنسان فى وزارة الداخلية يتضمن برامج تدريبية للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين فى القطاعين، وتعزيز آليات الاتصال بين الجانبين فيما يخص متابعة الشكاوى وتوفير الردود المناسبة عليها وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان .