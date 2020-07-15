شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إعلان "القائمة الوطنية من أجل مصر".. استعدادات 11 حزبا لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضم "القائمة الوطنية من أجل مصر" 11 حزبا، الجميع حريص على إعلاء المصلحة الوطنية، بمختلف آرائهم وتوجهاتهم، ولكن الكل حريص على مصلحة الوطن، ولهذا ستكون هذه القائمة بمثابة نقلة نوعية فى الأداء الحزبى والوطنى خلال الفترة المقبلة، ونموذج يحتذى به فى كافة الاستحقاقات الدستورية المقبلة.

حيث قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، إن " القائمة الوطنية من أجل مصر" التى تضم 11 حزبا، ستحدث نقلة نوعية فى الأداء والحياة الحزبية والوطنية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن جميع المشاركين تجردوا من المصلحة الشخصية من أجل إعلاء المصلحة العامة للدولة.

ومن جانبه، قال أشرف رشاد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن القائمة الوطنية من أجل مصر التى تتشكل من 11 حزبا هى نتاج عمل 4 شهور عمل لجلسات الحوار المجتمعى للأحزاب السياسية، وأن الجميع كان حريص على إعلاء المصلحة الوطنية، وهى بمثابة تحالف انتخابى وليس سياسيا.

وأوضح رشاد، أن كل حزب سيمارس آراءه السياسية تحت القبة، وأنه تم رفض نظام المحاصصة فى القائمة، وذلك لخلق كوادر حقيقية قادرة على أن تكون إضافة حقيقية الغرفة التشريعية الثانية والعمل الحزبى، حيث كانت جلسات الحوار المجتمعى من أجل التوافق مع الأحزاب، للخروج بقائمة وطنية، متابعا:" مرشحين القائمة سيكونون هدية للمجتمع المصرى".

وأشار رشاد، إلى أن هذه الممارسة جديدة على الحياة الحزبية فى مصر، حيث لم نشاهد من قبل وجود تحالف انتخابى يضم 11 حزبا بمختلف الآراء الجميع حريص على مصلحة الوطن، تضم أحزاب مختلفة، متابعا:" تجربة محترمة نتمنى ان تكلل بالنجاح حتى تكون نهج نسير عليه خلال الفترة المقبلة وفى انتخابات مجلس النواب على سبيل المثال".

وفى سياق متصل، قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن جميع الأحزاب السياسية المشاركة فى القائمة الوطنية من أجل مصر، متفقين على دعم الدولة المصرية، متابعا:" القائمة بتشكيلها الحالى إنجاز كبير من كل الأحزاب، ودليل قاطع على أن الجميع يهدف لدعم الدولة حتى مع اختلاف الآراء والاتجاهات".

وأضاف أبو هشيمة، أن هذا التحالف هو انتخابى وليس سياسيا، الأحزاب أكدت بما لا يدع مجال للشك أن مصلحة الدولة المصرى فوق أى اعتبار وأن الجميع مع اختلاف توجهاته حريص على إعلاء المصلحة العامة.

ومن جانبه، قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أحد الأحزاب المشاركين فى القائمة الوطنية من أجل مصر التى ستخوض انتخابات مجلس الشيوخ، إن القائمة تؤكد مدى التلاحم الوطنى، وحرص الجميع على إعلاء المصلحة العامة للدولة، وأن الهدف من القائمة هو التجرد من المصلحة الشخصية لصالح الوطن، وخير دليل على ذلك ما تضمه القائمة من آراء مختلفة.

ولفت صميدة، أن جميع الأحزاب المشاركين فى القائمة الوطنية صفا واحد، الجميع يقف على مسافة واحد من حب الوطن، والجميع لديه رضا تام وقناعة بأن هذه القائمة هى بداية حقيقية لدعم الحياة الحزبية فى الدولة المصرية.

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وفى ذات الصدد، قال حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن كل الآراء ممثلة داخل القائمة الوطنية الموحدة، لخوض انتخابات مجلس الشيوخ والبالغ عددهم 11 حزبا، مؤكدا أن الجميع كان حريص على إعلاء المصلحة العليا ونبذ تلك الخلافات، وكان لجلسات الحوار المجتمعى دور كبير فى هذا الأمر.