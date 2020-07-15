مستقبل وطن :القائمة الوطنية للانتخابات تسعى لإحداث نقلة نوعية فى الأداء الحزبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقيل وطن، الشكر لرؤساء الاحزاب المشاركين فى القائمة الوطنية من اجل مصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، قائلا الجميع كان حريص علي المصلحة العامة للدولة. واضاف عبد الرازق عقب اجتماع القائمةالوطنية من احل مصر، ان الجميع كان لديه حرص على على مصلحة الوطنية،وان يكون هناك نقلة نوعية فى الأداء الحزبى والوطنى . واكد رئيس حزب مستقبل وطن، ان مجلس الشيوخ الغرفة الثانية وله اهمية كبرى والجميع شاهد ما وقع على مجلس النواب من اعباء حينما كانت غرفة تشريعية واحدة. جاء ذلك خلال اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر، للإعلان عن تفاصيل القائمة الانتخابية بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، وعمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، واللواء محمد على بلال حزب حناةالوطن، وأسامه بديع ممثلا عن حزب الإصلاح والتنمية، والمهندس على عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية. Advertisements

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