شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طلبات إحاطة أمام لجنة الشئون العربية بالبرلمان بحضور وزير الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اجتماعين الأسبوع المُقبل، برئاسة النائب أحمد رسلان، لمناقشة 7 طلبات إحاطة مُوجهة لوزير الكهرباء، ويناقش الاجتماع الأول 4 طلبات احاطة وتشمل طلبين إحاطة مقدمين من النائب أحمد فؤاد أباظة، الأول حول الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وسُبل إتاحة الفرصة أمام الاستثمارات العربية للدخول فى هذا القطاع داخل مصر.

وتضمن الطلب الثانى مشروع الربط الكهربائى بين الدول العربية فى ضوء الربط الكهربائى مع السودان الذى يعد الأكبر بين الدول العربية، والذى يربط مصر مع السودان فى تعاون دولى فى مجال الكهرباء غير مسبوق.

أما الطلبين الثالث والرابع فمقدمين من النائب حمدى عبد الوهاب حول ما تم فى الربط الكهربائى مع السودان والتطورات والخطط التى اتخذتها الحكومة بشان استعداد البنك الدولى والصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وجامعة الدول العربية بتمويل مشاريع الطاقة الشمسية

وتناقش اللجنة فى الاجتماع الثانى طلبى إحاطة، مقدمين من النائب سلامة الرفيعى حول الربط الكهربائى مع الدول العربية، وخاصة الأفريقية حيث يمثل الربط إضافة لمعدات التنمية المستدامة، ويساعد على ربط مصر مع بعديها العربى والأفريقى، وطلب إحاطة مقدم من النائي مهدى العمدة حول الموقف التنفيذى لمشروعات الربط الكهربائى بين مصر وليبيا، ولماذا لا يمتد لدول شمال أفريقيا كتونس والجزائر وموريتانيا