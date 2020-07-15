شكرا لقرائتكم خبر عن 11 حزبا سياسيا فى اجتماع القائمة الانتخابية لمجلس الشيوخ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المؤتمر الذى عقده ممثلو أحزاب القائمة الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية، حيث تواجد ممثلون عن أحزاب مستقبل وطن ، الوفد ، المصرى الديمقراطى ، حماة وطن ،الشعب الجمهورى ،مصر الحديثة ،التجمع ،المؤتمر ،الاصلاح والتنمية ،الحركة الوطنية والحرية المصرى.

وبحسب المصادر، سيتم الانتهاء اليوم من اختيار الأسماء النهائية، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد التقدم بالقوائم الانتخابية للهيئة الوطنية للانتخابات، ومن المتوقع أن يكون من بين الحضور حزب حماة الوطن، حزب الوفد، الحرية، وعدد أخر من ممثلى الأحزاب المنضمه للتحالف الانتخابى.

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