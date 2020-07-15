شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يعزى النائب طارق رضوان فى وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخالص التعازى وصادق المواساة للنائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، فى وفاة المغفور لها والدته. وقدم رئيس مجلس النواب التعازى للأسرة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

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