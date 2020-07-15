شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والتنمية يشارك بـ3 أسماء بالقائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة بديع، أمين شباب حزب الإصلاح والتنمية، إن الحزب توافق على المشاركة بالقائمة الأحزاب الوطنية، الذى تضم 11 حزبا بانتخابات مجلس الشيوخ، بعدد 3 مقاعد وهم الدكتورة سلوى الحداد، والدكتور عبدالخالق عياد، رئيس هيئة البترول الأسبق، وسامح السادات.

وأشار القيادى بحزب الإصلاح والتنمية، خلال مشاركته اجتماع ائتلاف دعم مصر، اليوم الأربعاء، إلى أن أسماء الاحتياطى هم د. حافظ فاروق عضو ودكتورة نبيلة محمد أبو خلاوة، وريهام الشبراوي ومحمد سيف، مؤكدا أن الحزب يسعى للتوافق مع الأحزاب المشاركة حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة من أجل استقرار مؤسسات الدولة.

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وشارك فى الحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائب سيد عبدالعال ،رئيس حزب التجمع، وعمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطى الاجتماعى، واللواء محمد على بلال حزب حماة الوطن، وأسامة بديع ممثلا عن حزب الإصلاح والتنمية، والمهندس على عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية.