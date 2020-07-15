شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف جهاز التنظيم والإدارة بإعداد مشروع الهيكل التنظيمى لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ اجتماعًا برئاسة المستشارعلاء فؤاد - وزير شئون المجالس النيابية - وبحضور الدكتور صالح الشيخ - رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة - والمستشار محمود فوزى - أمين عام مجلس النواب - وعماد عواد - رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية وأعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض الطلبات التى تقدم بها العاملون بمجلس النواب للانتقال لمجلس الشيوخ، والبالغ عددها (546) طلبًا مقدمًا من شاغلى الدرجات والفئات الوظيفية المختلفة بالمجلس، جميعهم ممن سبق لهم العمل بمجلس الشورى الملغى، وقد قررت اللجنة إحالة هذه الطلبات إلى الأمانة الفنية للجنة لدراستها وتقديم تقرير بشأنها قبل البت فيها. فضلًا عن استعراض الأصول المملوكة لمجلس الشورى الملغى والتى آلت لمجلس النواب، وإجراءات حصرها.

وخلال الاجتماع جرى استعراض الملامح الرئيسية للهيكل التنظيمى لمجلس الشيوخ، بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية المقررة بنص المادتيْن (248، 249) من الدستور والواردة تفصيلًا فى قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020، كما أقر الاجتماع قيام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإعداد مشروع الهيكل التنظيمى لمجلس الشيوخ وفق أعلى المعايير وأحدث التقسيمات الإدارية والهيكلية المتبعة فى هذا الشأن.

ووجه السيد المستشار وزير شئون المجالس النيابية شكره وتقديره لأعضاء اللجنة وأمانتها الفنية على جهودهم المبذولة فى سبيل إنجاز المهام المنوطة باللجنة خلال الآجال المحددة لها.