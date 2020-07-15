شكرا لقرائتكم خبر عن أبو هشيمة: الفترة المقبلة تتطلب توحيد الجهود خلف القيادة السياسية فى مواجهة المؤامرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن جميع الأحزاب المشاركة فى تحالف القائمة الوطنية من أجل لمصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ والتى تضم 11 حزبا جميعهم تحملوا المسئولية في ظل الأوضاع التي تمر بها الدولة والمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي المصري، مشيدا بجهود الأحزاب السياسية في تشكيل قائمة وطنية موحدة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ معاً.

وتابع أبو هشيمة على هامش اجتماع تحالف القائمة الوطنية:" أري أن الفترة القادمة تتطلب تضافر كافة الجهود وتوحد الأحزاب والوقوف خلف القيادة السياسية المصرية لدعمها والتصدى لكافة المؤامرة التي تُحاق بها".

وأكد أبو هشيمة، أن حزب الشعب الجمهورى لديه أجندة تشريعية تصب فى الصالح العام، وستنال رضا الجميع، مؤكدا أن الجميع كان حريص على إعلاء المصلحة الوطنية.

شارك في حضور الاجتماع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، وعمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، واللواء محمد على بلال حزب حماة الوطن، وأسامه بديع ممثلا عن حزب الإصلاح والتنمية، والمهندس على عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية.

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