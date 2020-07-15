سعد لمجرد يصدر جديده.. أول عمل مصري في مسيرته – فيديو

أصدر الفنان المغربي سعد لمجرد، اليوم الأربعاء، عملا جديدا، بعنوان “عدى الكلام”، وهو أول عمل مصري في مسيرته الفنية.

وتعامل لمجرد في جديده مع فريق عمل مصري، ضم الشاعر أمير طعيمة، والملحن عزيز الشافعي‬، والموزع توما، فيما أخرج الكليب حكيم غراب.

ولم تمر إلا 10دقائق حتى بلغ كليب لمجرد الجديد 100 ألف مشاهدة.

وكان لمجرد قد أجل إصدار “عدى الكلام” مرتين، بسبب وفايات سجلت في الساحة الفنية، والعربية.