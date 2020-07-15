تفاصيل التوزيع الجغرافي لكورونا في المغرب.. جهة فاس تتصدر الترتيب

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و379 حالة شفاء، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 16 ألف و262 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 13 ألف و821 حالة بنسبة تعاف تناهز 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 259 حالة بمعدل إماتة يناهز 1,6 في المائة.

وفي ما يخص التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة خلال ال 24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، أوضحت السيدة هند الزين أنه تم تسجيل 31 حالة بجهة مراكش-آسفي (21 بمراكش، وحالتان بالحوز، و8 بآسفي)، و66 حالة بجهة فاس-مكناس (19 بفاس، و11 بمكناس، و13 بتاونات، وحالة واحدة بمولاي يعقوب، و20 حالة بصفرو، وحالتان بتازة)، و27 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (21 بطنجة، وحالتان بالعرائش، و3 حالات بتطوان، وحالة واحدة بالمضيق).

كما تم تسجيل 11 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (3 بسيدي قاسم، و5 بسلا، وحالتان بالرباط، وحالة واحدة بتمارة)، و16 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات (كلها بالدار البيضاء)، وحالتان بجهة سوس-ماسة (بانزكان)، و3 حالات بجهة الداخلة-واد الذهب (بمدينة الداخلة)، و7 حالات بجهة بني ملال-خنيفرة (كلها بخنيفرة)،و حالة واحدة بكل من الجهة الشرقية (بإقليم جرادة) وجهة كلميم واد-النون (بإقليم كلميم).

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وسجلت المسؤولة أن عدد المخالطين بلغ إلى حدود الساعة 89 ألفا و492، فيما لا يزال 14 ألفا و893 مخالطا رهن التتبع الصحي، مشيرة إلى أن مجموع عدد الحالات المستبعدة بلغ 917 ألفا و786 بعد إجراء التحليلات المخبرية اللازمة.

أما بخصوص مجموع الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى العلاج، فسجلت السيدة الزين أنه يبلغ 2182 حالة، من ضمنها 32 حالة صعبة وحرجة.

وتجدد وزارة الصحة تأكيدها على ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية، مع استعمال الكمامات بشكل سليم واحترام التباعد الجسدي والحرص على النظافة العامة مع غسل اليدين بصفة منتظمة وتحميل تطبيق وقايتنا وتشغيل تقنية البلوثوت بشكل مستمر.

كما توصي الوزارة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض المرتبطة بالفيروس، من قبيل ارتفاع درجة الحرارة والسعال وضيق في التنفس وفقدان حاسة الذوق أو الشم، إلى الإسراع بالاتصال بخدمة “ألو اليقظة الوبائية” على الرقم 0801004747، أو “ألو المساعدة الطبية الاستعجالية” على الرقم 141، أو “ألو 300” في أقرب وقت ممكن، أو التوجه بطريقة آمنة نحو أقرب مركز للفحوصات المتخصصة لتشخيص مرض كوفيد-19.