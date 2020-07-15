حصيلة كورونا في المغرب.. 165 إصابة و379 حالة شفاء ووفاتين في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة،اليوم الأربعاء، عن تسجيل 165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و379 حالة شفاء، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 16 ألف و262 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 13 ألف و821 حالة بنسبة تعاف تناهز 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 259 حالة بمعدل إماتة يناهز 1.6 في المائة
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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