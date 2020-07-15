أسرى "عوفر" يُحققون مطالب بعد جلسة بين ممثليهم وإدارة السجن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقّق الأسرى الفلسطينيون الذين يقبعون في سجن "عوفر"، بعض المطالب، إثر جلسةٍ عُقدت، اليوم الأربعاء، في سجن "عوفر" بين ممثلي الأسرى من كافة الفصائل، وإدارة السجن.

وقال نادي الأسير، في بيان صحافي، إن ذلك جاء بعد خطوات احتجاجية نفذها الأسرى ردا على عمليات القمع الواسعة التي نفذتها إدارة السجن، والتي أدت إلى إصابة عدد من الأسرى بالاختناق جرّاء رشهم بالغاز، وعزل آخرين.

وأوضح النادي أن جلسة الحوار انتهت باتفاق يقضي، بفتح جميع الأقسام، وإنهاء عزل الأسرى الذين جرى نقلهم إلى الزنازين خلال عمليات القمع وإعادتهم إلى الأقسام، وتوزيع ملابس إضافية على الأسرى من قبل الإدارة، ولا سيّما أن الأسرى يعانون منذ بدء انتشار وباء فيروس كورونا، من نقص الملابس، وذلك مع توقف زيارات عائلاتهم، وتزايد أعداد الأسرى الموقوفين جرّاء عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال.

وذكر نادي الأسير أنه تمّ الاتفاق بالسماح لعائلات الأسرى بإحضار ملابس إضافية عند زيارة أبنائهم وإدخالها بحيث تكفي لخمسة أسرى، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى، ومنها ترتيبات تخص أقسام "المعبار" أي قسمي (14 و17) والتي يقبع فيها الأسرى من الموقوفين والمعتقلين حديثاً، والمنقولين من سجون أخرى.

يُذكر أن سجن "عوفر"، يقبع فيه أكثر من 1000 أسير، بينهم أطفال.