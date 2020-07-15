شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 7 وفيات و602 إصابة جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يوليه 2020 أعلنت مملكة البحرين اليوم عن تسجيل سبع حالات وفاة و 602 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

و أوضحت وزارة الصحة البحرينية في بيان ان العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع إلى 116 حالة ، و ان العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 29753 حتى الان بعد تسجيل 654 حالة وان عدد الحالات القائمة بلغ 4209 حالات.

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