شكرا لقرائتكم خبر عن 115 إصابة جديدة بـ " كورونا " في النمسا والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يوليه 2020 أعلنت النمسا اليوم تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " خلال الـ 24 ساعة الماضية . وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ ظهور الوباء إلى 19 ألفا و194 حالة وشفاء 17.175 حالة ووفاة 710 أشخاص.



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