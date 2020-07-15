إعلامي مصري لـ وزير خارجية اليمن: سلم نفسك

الأربعاء 15 يوليه 2020

قال الدكتور جمال محسن، رئيس تحرير موقع اليمن العربي، إن هناك من قاموا بتشويه الدور الذي لعبته دولة الإمارات الشقيقة داخل الأراضي اليمنية، لافتا إلى أن الإمارات لها دور حقيقي وواقعي تجاه تحرير الأراضي اليمنية من قبضة مليشيا الحوثي.



وأضاف محسن، خلال مداخلة مع راديو معاك، أن سيطرة عناصر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية على اتخاذ القرار داخل الحكومة الشرعية كان له أثر سلبي على الشعب اليمني، حيث تم إهمال المواطن عن عمد، فضلا عن تحقيق استقرار داخل حضرموت بفضل النخبة.

Advertisements

وطالب رئيس تحرير موقع اليمن العربي، بضرورة محاكمة وزير الخارجية اليمني لقيامه باتهام قوات حكومية تدخل ضمن إطار الجيش الوطني الرسمي للجمهورية اليمنية بأنهم مليشيات، وهذا الاتهام كان متعمد للمساس بالجيش الوطني في ظل الحرب، مُضيفا أن العقوبات المقررة وفقا للقانون لمثل هذة الجرائم تصل إلى الإعدام.

وتابع محسن، أن تصريحات وزير الخارجية كان لها أسوء الأثر، في مجالات مختلفة، من بينها الاقتصاد، لافتاً إلى ثقته في القضاء اليمني، نظرا لكون وزير الخارجية عمل على تشوية صورة القيادة اليمنية.

ومن جانبه، طالب محمد كشك، إعلامي مصري، وزير الخارجية اليمني، بتسليم نفسه للقضاء، ومباشرة التحقيقات معه.