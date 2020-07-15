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شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي ليبي يحذر من تبعات عبث تركيا في المنطقة والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 يوليه 2020
حذر السياسي الليبي رمضان بو قرين من انفجار الأوضاع في المنطقة، نتيجة التهديدات والتحركات التركية والعبث في ليبيا وشرق المتوسط.
وقال رمضان بو قرين، أمين الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" إن دعوة البرلمان الليبي للقيادة المصرية بالتدخل لحماية أمنها القومي وعمقها الاستراتيجي ينبع من خطورة الاعتداء التركي على السيادة الوطنية لدولة ليبيا واستخدام أراضيها لتهديد أمن دول الجوار بالأساس.
وأوضح أن هذا الواقع فرضته حكومة السراج على ليبيا وبالتالي فرضت على دول الجوار أن يكون لها دور في حماية أمنها وحدودها من الإرهاب التركي الإخواني.
وأشار إلى أن في مقدمة دول الجوار المتضررة هي مصر والجزائر وتونس، مشيرا إلى أن هذا الوضع سيوجب على دولتي الجزائر وتونس التدخل وإتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة ضد التوغل التركي في ليبيا
ونوه إلى إتفاقيات الدفاع العربي المشترك ومذكرا بقومية وعروبة المعركة التى تجسدت في حرب أكتوبر 1973 و التي بموجبها شاركت دولة ليبيا شقيقتها الكبرى مصر لفرض سيادتها على أراضيها التي كانت محتلة بسيناء
وتتواجد تركيا عسكريا غرب ليبيا تحت غطاء إتفاقيات أبرمتها مع حكومة السراج المعبرة عن أطماع تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا والموالية للرئيس التركي أردوغان
ولا يعترف البرلمان الليبي بحكومة فايز السراج كونها لم تمنح الثقة من البرلمان الليبي المنتخب، معتبراً أن توقيع السراج على اتفاقيات مع الرئيس التركي أردوغان بمثابة الخيانة العظمى لليبيا باعتباره استدعاءا للإحتلال الأجنبي من شخص يحمل الجنسية الليبية
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