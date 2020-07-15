الجيش الليبي يؤكد قدرته على صد أي هجوم تركي على سرت أو الجفرة

الأربعاء 15 يوليه 2020

أكد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، الثلاثاء، قدرة القوات المسلحة على صد أي هجوم تركي على مدينتي سرت والجفرة.



وقال العميد خالد المحجوب، إن تركيا قامت بحشد حوالي 10 آلاف من المرتزقة في محيط سرت، وقد تغامر بالهجوم على سرت والجفرة.

وأضاف معلقا على دعوة مجلس النواب الليبي للجيش المصري بالتدخل لحماية الأمن القومي المصري والليبي والعربي على الأراضي الليبية: إن أمن مصر من أمن ليبيا، وتجمع البلدين مصلحة حقيقية بعكس تركيا.

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وأشار المحجوب إلى أن مصر هي الشريك الحقيقي لليبيا لحماية الشرعية، وثروات البلاد، ومن الطبيعي أن تكون حاضرة في الأزمة، إذا ما رأت ذلك، لأن ما يحدث يؤثر على أمنها القومي.

ودعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطر يداهم البلدين.

وأكد المجلس أن "مصر تمثل عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية، والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ"