شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر والسودان تنسقان للرد على بدء أثيوبيا ملء سد النهضة والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يوليه 2020 افادت قناة العربية نقلاً عن مصادر لم تسمها أن مصر والسودان تنسقان حالياً للرد على بدء أثيوبيا بملء سد النهضة من مياه نهر النيل اليوم الأربعاء .

وكان التلفزيون الإثيوبي نقل عن وزرير الري الاثيوبي إعلانه بدء الملء الأول لسد النهضة، قبل أن يتراجع نافيا ذلك في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية. Advertisements فيما قالت وزارة الري السودانية أن مياه النيل بدأت بالتناقص مع إعلان أثيوبيا بدء ملء السد . وكانت إثيوبيا قد أعلنت عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن سد النهضة، وهو ما عبر عنه وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، في تغريدة عقب إعلان القاهرة اختتام مفاوضات عقدت برعاية الاتحاد الأفريقي

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