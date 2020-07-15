مسلحون يقطعون طريقاً رئيسياً جنوب تعز

الأربعاء 15 يوليه 2020

افاد سكان محليون أن مسلحين مجهولين، أقدموا عصر اليوم على قطع طريق رئيسي في منطقة نجد قسيم بمديرية المسراخ جنوب محافظة تعز .



وتربط هذه الطريق بين مدينة تعز والعاصمة عدن .

ونقل موقع نيوز يمن عن مواطنين أن مسلحين قاموا بإحراق الإطارات في الطريق العام وإغلاقها أمام المسافرين والأهالي في نجد قسيم.

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وبرر المسلحون قطع الطريق احتجاجاً على مقتل المواطن وضاح محمد عبده، في ذات المنطقة، على يد مسلحين إثر خلاف على قطعة أرض دون تدخل السلطات الأمنية.

وطالب الأهالي، الأمن القيام بدوره وبسرعة القبض على الجناة.

وحتى السادسة مساءً ما زالت الطريق العام مقطوعة أمام السيارات.

يأتي هذا بعد مرور يوم كامل على فوضى شهدتها مدينة تعز