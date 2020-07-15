شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس حكومة تونس والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ استقالته رسميا من منصبه اليوم الأربعاء في بيان نشرته رئاسة الحكومة. وقال الفخفاخ إن الاستقالة تأتي اعتبارا "للمصلحة الوطنية ولتجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات.. وحتى نجنب البلاد صراع المؤسسات". وتابع أنه "قدم اليوم إلى السيد رئيس الجمهورية استقالته، حتى يفسح له طريقا جديدة للخروج من الأزمة".

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