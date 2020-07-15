شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي وبوتين يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

جرى اتصال هاتفي اليوم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية . وبحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة ، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وآخر مستجداتها خاصة الأزمة الليبية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أهمها مستجدات وباء فيروس كورونا و تداعياته على دول العالم والجهود المبذولة للتصدي له .

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