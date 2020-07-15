ترمب وإردوغان يتفقان على التعاون «بشكل أوثق» لإنهاء الأزمة في ليبيا

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب إردوغان تَوافق، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال محادثة هاتفية على العمل «بشكل أوثق» من أجل إيجاد حل للنزاع الدائر في ليبيا.

وجاء في بيان للرئاسة التركية، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن إردوغان وترمب «اتفقا على التعاون بشكل أوثق كحليفين من أجل إرساء استقرار دائم في ليبيا».

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة، وقد عزّزت مساندتها العسكرية لها في مواجهة المشير خليفة حفتر الذي شنّت قواته العام الماضي هجوما للسيطرة على طرابلس. وبعدما حققت تقدماً مهماً في اندفاعتها من شرق البلاد، تمكّنت قوات حكومة الوفاق بفضل الدعم التركي من استعادة السيطرة على غرب ليبيا، ودفعت قوات حفتر الى التراجع إلى سرت التي تبعد 450 كيلومتراً شرق طرابلس.

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