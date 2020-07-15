الجزائر السجن 10 سنوات لرئيسي وزراء سابقين

الجزائر ـ وكالات: أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية حكما على رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، بالسجن النافذ لعشر سنوات، وذلك في قضية منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال محيي الدين طحكوت.

وبرّأت المحكمة كلا من أويحيى وسلال، من جنحة الرشوة. كذلك فقد برأت المحكمة زعلان عبد الغني، مدير حملة عبد العزيز بوتفليقة، السابق، من جميع التهم الموجهة إليه في قضية طحكوت.

كما منحت المحكمة البراءة لوزير النقل السابق، عمار غول، من جنحة منح امتيازات غير مبررة في قضية طحكوت. وتمت إدانة محيي الدين طحكوت، أحد المقربين من نظام الرئيس السابق بوتفليقة، بالسجن لمدة 16 عاما، ودفع غرامية مالية قيمتها 8 ملايين دينار جزائري. وحكمت ذات المحكة أيضا على بلال طحكوت، ابن محيي الدين طحكوت، بـ7 سنوات سجن نافذة، وبغرامة قيمتها 8 ملايين دينار.

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