فلسطين تطالب بالإفراج عن أسراها لدى سجون الاحتلال

رام الله المحتلة ـ د ب أ: طالبت منظمة التحرير الفلسطينية امس بتدخل دولي من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لدى سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد إصابة أحدهم بفيروس كورونا المستجد.وحث أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات مؤسسات المجتمع الدولي على “الاضطلاع بمسؤولياتها لردع الاحتلال الإسرائيلي والضغط عليه لإطلاق سراح الأسير المريض كمال أبو وعر فورا، والإفراج عن جميع الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء قبل فوات الأوان”. جاء ذلك في رسائل رسمية وجهها عريقات إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووزراء خارجية روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وأمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي.

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