مستشفى لعلاج السرطان بالعراق يحارب لمنع كورونا من الوصول للأطفال

البصرة ـ رويترز: خفض مستشفى البصرة التخصصي للأطفال، الذي يعالج السرطان، عدد المرضى الذين يدخلون للإقامة إلى النصف منذ شهر مايو بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما قال المدير إنه يخوض معركة هدفها إبعاد الفيروس عن المرضى الصغار، وخصص المستشفى جناحا جديدا للعزل مع إجراء الاختبارات الدورية على الموظفين.وقال مدير المستشفى علي العيداني إنه منذ يونيو، ثبتت إصابة خمسة أطفال بالفيروس عند الدخول، بينهم طفل عمره ستة أشهر، توفي لأن جسده لم يقدر على احتمال مضاعفات المرض. وأضاف العيداني “إن عدد حالات الإصابة بالفيروس بين الأطفال لدينا حتى الآن هو 5 حالات جاءت من خارج المستشفى وليس من الداخل. كان لديهم بالفعل فيروسات (كورونا) ويعانون من مرض السرطان”. وأوضح “حصانة أي مريض مصاب بالسرطان (مناعته) ضئيلة للغاية وقد تكون صفرا. لذا، إذا أصيب المريض بالفيروس، فسيتأثر بسرعة كبيرة. وسيواجه الكثير من المضاعفات والمشكلات وصعوبات التنفس التي تؤدي إلى الموت. وبالتالي، يجب أن نتخذ خطوة استباقية لتشخيص المرض بسرعة”.ويكثف المستشفى إجراءات النظافة والتعقيم ويحدد عدد الزائرين بزائر واحد فقط لكل طفل، وأصبح يعالج أعدادا أكبر بطريق العيادات الخارجية، علاوة على فحص الموظفين بشكل دوري.ولم يتسن الاتصال بمتحدث من وزارة الصحة للتعليق. وتتزايد معدلات الإصابة في العراق، ويشك كثيرون في أن التلوث الناجم عن استخدام الأسلحة في سنوات الحرب قد يكون ضمن أسباب هذه الزيادة.