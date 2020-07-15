نظام أردوغان طرد 20 ألف عسكري منذ مسرحية الانقلاب

أقر وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، الأربعاء، بأن عدد العسكريين المفصولين بلغ 20 ألف و77 شخصًا، منذ الانقلاب المزعوم 15 يوليو/تموز 2016، الذي تحل ذكراه الرابعة اليوم.



جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الوزير التركي الذي كان رئيسًا للأركان العامة وقت وقوع تلك الأحداث، ونقلها الموقع الإخباري التركي "تي 24".

وتابع الوزير قائلا: "سنواصل بكل قوة التصدي لكل خائن، بحسب ما يستجد لدينا من معلومات ووثائق جديدة تثبت خيانتهم فهذا الزي العسكري لن نسمح للخونة بارتدائه".

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع الذكرى الرابعة لمسرحية الانقلاب المزعومة التي تحتفل بها تركيا في 15 يوليو من كل عام.

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ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.





وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.

في سياق آخر، أشار وزير الدفاع التركي إلى أنهم تمكنوا من قتل 17 ألفًا و27 "إرهابيًا" منذ 24 تموز/يوليو 2015 وحتى اليوم، بينهم 1900 منذ بداية العام الجاري، وذلك في إشارة لعناصر حزب العمال الكردستاني الذي تدرجه أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.