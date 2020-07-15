العميد خالد المحجوب : مصر شريك حقيقي للحفاظ على أمن ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

علق العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، الثلاثاء، على دعوة مجلس النواب للجيش المصري بالتدخل لحماية الأمن القومي المصري والليبي والعربي على الأراضي الليبية باعتبارها الشريك الحقيقي لحماية الشرعية وثروات البلاد.



وتابع المحجوب في تصريحات صحفية، أن مصر من الطبيعي أن تكون حاضرة في الأزمة الليبية لأن ما يحدث من عدوان يؤثر على أمنها القومي.

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وأعلن المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا تأييد القبائل للدعوة التي أطلقها مجلس النواب للقوات المسحلة المصرية بالتدخل عسكريا في البلاد لحفظ الأمن القومي.

وأمس الإثنين، دعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطر يداهم البلدين.

وأكد المجلس أن "مصر تمثل عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ".

وتابع أن "الاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار في مقدمتها مصر، والتي لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي"