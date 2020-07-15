الطيران التركي المسير يستهدف خطوط نقل المياه وسط ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

استهدف الطيران التركي المسير خطوط نقل المياه بالنهر الصناعي قرب مدينة الشويرف، وسط ليبيا (350 كيلومترا جنوب غربي طرابلس) دون وقوع ضحايا.



ونقل موقع العين الإخبارية عن شهود عيان إن الطائرة التركية المسيرة استهدفت بالقصف الصاروخي صحراء خالية قريبة من خطوط نقل المياه إلى العاصمة بمشروع النهر الصناعي.

وأفاد شهود العيان أنهم كانوا يسمعون صوت تحليق طائرات في سماء منطقة الشويرف منذ أمس الإثنين، الأمر الذي أدى لاستياء واسع عند كافة أهالي المنطقة.

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وفي هذا السياق، قال المقدم جبريل محمد، خبير عسكري واستراتيجي ليبي إن الغرض من الضربة الجوية يضعنا أمام احتمالين اثنين أولهما أن تكون الطائرات المسيرة تنفذ مناورات تدريبية في الصحراء القريبة من خطوطها الدفاعية، وثانيها أنها كانت تنوي ضرب مضخات النهر الصناعي لإعطاء مبرر لمرتزقتها للتقدم تجاه الجنوب الغربي بحجة تأمين المياه للعاصمة.

وأضاف جبريل، لـ"العين الإخبارية"، أن المرتزقة الموالين لفايز السراج وحكومته غير الشرعية لازالوا غير مصدقين أن الجيش الليبي انسحب من مناطق سيطرته بعدما كبدهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات طيلة 14 شهر الماضية لهذا فهم يبدون درجات عالية من اليقظة عن طريق الاستطلاع اللوجستي، الذي يوفره لهم الطيران التركي وخصوصا عن طريق طائرة "العنقاء" المتخصصة في جمع المعلومات ومعرفة طبيعة الأرض.

وأكد الخبير الاستراتيجي و العسكري أن الخبراء الأتراك طوروا من المرتزقة السوريين بعد أن كانوا مليشيات لا تبرع إلا في القتال بالبنادق والرشاشات واليوم أصبح لهم دراية عسكرية في الإقلاع بـ"البيرق دار" المسيرة التركية وكيفية إدارة عملياتها القتالية والاستطلاعية.

وأوضح جبريل أن الهدف من هذا هو وضعهم في الأماكن الساخنة على خطوط التماس في حال حدثت مواجهة قريبة فهم يعلمون أن غرفة العمليات الجوية في العادة تحتاج لقرابة 120 كلم حماية و تأمين وهم لن يستطيعوا توفير هذه المساحة في المواجهة التي قد تقع بالقرب من سرت و الجفرة مما قد يجعلهم هم و غرفهم عرضة للضربات الجوية لسلاح الجوي الليبي الذي دمر قرابة 13 غرفة تحكم في عملياته بالمنطقة الغربية .. مبررًا أن تركيا جلبتهم للموت بدل جنودها و لن تجد لهم فائدة أفضل من وضعهم في العراء كانتحاريين