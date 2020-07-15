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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تواصل التنقيب عن الغاز قبالة قبرص رغم تحذير أوروبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت محطة "آر.آي.كيه" القبرصية، اليوم الأربعاء، عن أن سفينة حفر تركية ستواصل التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة السواحل القبرصية، رغم الانتقادات المتكررة من جانب الاتحاد الأوروبي.
ونقلت المحطة عن تحذير ملاحي صدر عن السلطات التركية أن سفينة حفر تركية توجد في جنوب غرب قبرص منذ شهور ستجري المزيد من اختبارات الحفر.
وقد أدان الاتحاد الأوروبي هذه الأنشطة التركية أكثر من مرة، وأعلن جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيجري إعداد المزيد من الإجراءات العقابية ضد تركيا إذا ما واصلت توسيع أنشطة الاستكشاف والبحث عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.
وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل شديدة من قبل قبرص واليونان والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الذي كرر مرارا تحذيراته لأنقرة، لكن أطماع أردوغان في سرقة غاز قبرص لم تتوقف.
ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على أنقرة تُضاف إلى الخطوات التي اتُّخذت بسبب عمليات التنقيب التركية في المنطقة الاقتصادية التابعة لقبرص.
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