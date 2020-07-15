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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مرشحة نيجيريا لرئاسة منظمة التجارة تحث الرئيس الأمريكي على عدم الانسحاب من المنظمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020
الخليج 365 - متابعات
حثت مرشحة نيجيريا لرئاسة منظمة التجارة العالمية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو من سيخلفه في المنصب، اليوم الأربعاء على عدم الانسحاب من المنظمة التي مقرها جنيف، قائلة إن الإصلاحات ممكنة.
وقالت نجوزي اوكونجو إيويلا عندما سئلت عن رسالتها إلى الرئيس الحالي أو الرئيس القادم للولايات المتحدة "لا تغادروا الآن.. دعونا نصلح ما يحتاج إلى إصلاح".
واوكونجو إيويلا هي أحد ثمانية مرشحين يتنافسون على منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية التي تضم في عضويتها 164 دولة.
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