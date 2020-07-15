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مصدر والسودان تنسقان للرد على بدء أثيوبيا ملء سد النهضة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

مصدر والسودان تنسقان للرد على بدء أثيوبيا ملء سد النهضة

متابعات_ الخليج 365

افادت قناة العربية نقلاً عن مصادر لم تسمها أن مصر والسودان تنسقان حالياً للرد على بدء أثيوبيا بملء سد النهضة من مياه نهر النيل اليوم الأربعاء .

 

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وكان التلفزيون الإثيوبي نقل عن وزرير الري الاثيوبي إعلانه بدء الملء الأول لسد النهضة، قبل أن يتراجع نافيا ذلك في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

 

فيما قالت وزارة الري السودانية أن مياه النيل بدأت بالتناقص مع إعلان أثيوبيا بدء ملء السد .

 

وكانت إثيوبيا قد أعلنت عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن سد النهضة، وهو ما عبر عنه وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، في تغريدة عقب إعلان القاهرة اختتام مفاوضات عقدت برعاية الاتحاد الأفريقي

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