الخارجية المصرية تطلب من أثيوبيا إيضاحات عاجلة بشأن بدء مل سد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

ردت وزارة الخارجية المصرية على الاستفسارات حول ما تردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة .



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وذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في تدوينة على صفحة الوزارة الرسمية في الفيسبوك، "أن مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر" .. مؤكداً على أن مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع.

ويخشى خبراء من أن بدء ملء السد من دون اتفاق يمكن أن يدفع إلى حافة الصراع العسكري.

واكد مسؤول مصري بحسب قناة العربية، أن مصر لن ترضى بسياسة الأمر الواقع التي تحاول أثيوبيا فرضها