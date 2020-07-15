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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكسيك: إصابات كورونا 311 ألفا و486 والوفيات 36 ألفا و327 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020
الخليج 365 - متابعات
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك إلى 311 ألفا و486، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت مكسيكو سيتي، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المكسيك وصل إلى 36 ألفا و.327 وتعافى من كورونا 245 ألفا و830 مصابا حتى الآن .
وأعلنت المكسيك تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل حوالي 19 أسبوعا .
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