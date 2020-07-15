أول تعليق من الخارجية المصرية بشأن إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة





قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، ردًا على استفسارات صحفية اتصالاً بما تردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة، إن مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر، مؤكداً على أن مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع.

تراجعت هيئة الإذاعة الإثيوبية، عن منشورها، الخاص ببدء إثيوبيا في ملء سد النهضة الإثيوبي، عبر تعديل تصريحات وزير الري الإثيوبي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وجاء في التعديل، أن وزارة المياه والري والطاقة، قالت إن المفاوضات بشأن سد النهضة الكبير ستستمر.

وأضافت هيئة الإذاعة الإثيوبي، أن وزير المياه والري والطاقة، سيليشي بيكيلي، قال إن المحادثات بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير ستستمر لمصلحة إثيوبيا.

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وأضاف الدكتور سيليشي بيكيلي أن مفاوضات إثيوبيا بشأن سد النهضة ستعقد ليس فقط لصالح الجيل الحالي ولكن أيضًا لصالح الأجيال القادمة.

وبحسب الدكتور سيليشي بيكيلي ، فقد تم الانتهاء من بناء السد في وقت متأخر وتركيب المولد ، وقال إن ارتفاع السد زاد من 525 إلى 560 هذا العام.

وكان قال العام الماضي أن مستوى المياه كان 525 قدمًا ، ولكنه الآن يبلغ 560 قدمًا. وقال إن المياه التي يقل ارتفاعها عن 560 قدمًا ستبقى في السد وأن الحشوة لن تكون منفصلة عن عملية البناء.

شارك أحد عشر خبيراً من كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي ومدغشقر وجنوب أفريقيا في مناقشة سد النهضة.

وقال إنه تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع.