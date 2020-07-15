6 ساعات.. غلق جزئي لطريق الواحات لإحلال وتجديد كابلات كهرباء غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
أعلنت محافظة الجيزة، قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة، بناءً على طلب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بغلق طريق الواحات وتقاطعه مع طريق أحمد زويل في الاتجاهين لمدة 6 ساعات تبدأ في الـ12 صباح الخميس الموافق 16/7/2020 وتنتهي 6 صباح ذات اليوم.
وأوضحت المحافظة، أن الغلق يأتي في إطار تنفيذ أعمال الحفر الخاصة بإحلال وتجديد كابلات الكهرباء الخاصة بمحطة رفع مياه الشرب رقم 20 بطريق الواحات.
وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات والإرشادات المرورية والمساعدات الفنية بمحيط الأعمال لإرشاد قائدى المركبات في الاتجاهات الجديدة.
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