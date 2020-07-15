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إصابة 12 عاملًا في انقلاب سيارة نقل بالطريق الإقليمي بالشرقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 12 عاملًا، اليوم الأربعاء، في انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الدائري الإقليمي بالقرب من قرية "النعامنة" التابعة لمركز شرطة منياالقمح بالشرقية.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل يستقلها "عمال اليومية"، بالطريق الدائري الإقليمي اتجاه مدينة بنها، بالقُرب من قرية "النعامنة" التابعة لمركز شرطة منياالقمح.

جرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى السعديين المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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