محافظ أسوان: زيارة رئيس الوزراء شهدت العديد من القرارات والمكاسب

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على تخصيص 250 مليون جنيه لدعم أعمال المرحلة الثانية من إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال محافظ أسوان إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي لأسوان، أمس، شهدت صدور العديد من القرارات والمكاسب، استجابة للمطالب الجماهيرية التى تم عرضها أثناء الزيارة، من أبرزها وعد بإضافة متحف النوبة على الخريطة السياحية اعتبارًا من أول سبتمبر بداية الموسم السياحي، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإلغاء تواجد الحواجز الخرسانية أمام جميع الجهات الحكومية وإعطاء تمام الانتهاء خلال أسبوع والعرض عليه شخصيًا.

وكشف "عطية" عن أن رئيس الوزراء أشاد بالتطور الحالي وحجم الإنجاز والفكر الراقي في التطوير بالاشتراك مع وزارة السياحة والآثار، وكذلك حجم الاستثمارات المخصصة من جهاز الخدمة الوطنية البالغة 50 مليار جنيه قابلة للزيادة بمشروعات مستقبلية بمختلف أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتنفيذ التحول الرقمي، معربًا عن تقديره لدور المحافظة لمتابعة جميع أعمال الوزارات، خاصة "النقل" فيما يخص ازدواج الطريق الصحراوي الغربي "أسوان / القاهرة" في نطاق المحافظة، وأيضاً معدلات التنفيذ للمحاور والكباري العملاقة، مثل كلابشة وبديل خزان أسوان الحر ودراو، فضلاً عن الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير 113 وحدة صحية و11 مستشفى لتدشين منظومة التأمين الصحي الشامل بتكلفة تصل لأكثر من 2 مليار جنيه، وبالتوازي مع ذلك تم تخصيص 4 مليارات جنيه للتجهيزات والمستلزمات الطبية.