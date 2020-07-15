رسميًا.. إلياس الفخفاخ يتقدم باستقالته من رئاسة الحكومة التونسية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
تقدم رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، باستقالته، بعد ساعات قليلة من تقديم حركة النهضة وكتل نيابية أخرى لائحة لوم للبرلمان لسحب الثقة منه، تضمنت مئة وخمسة تواقيع.
وذكرت وكالة أنباء رويترز، اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، قدم استقالته للرئيس قيس سعيد، بعد خلاف قوي مع حزب النهضة الذي بدأ مساعي لسحب الثقة منه.
ومن المتوقع أن يعين الرئيس سعيد شخصية أخرى في الأيام القليلة المقبلة.
ونقلت "العربية.نت" عن وسائل إعلام تونسية محلية، إن رئيس الحكومة تقدم باستقالته بعد طلب من الرئيس قيس سعيد.
وكان مصدر حكومي تونسي، قال إن الرئيس التونسي قيس سعيد، طلب من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، تقديم استقالته اليوم الأربعاء، وذلك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية.
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