مقتل 4 مدنيين في اشتباكات على الحدود بين أفغانستان وباكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب أ)

تعرضت نقاط تفتيش تابعة لقوات حرس الحدود الأفغانية، لهجوم مدفعي اليوم الأربعاء، وفقًا لما ذكره عضو بمجلس محلي ومتحدث باسم قائد شرطة الإقليم.

وقال المتحدث باسم الشرطة فريد الله دهقان، إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أربعة مدنيين على الجانب الأفغاني، وإصابة ثمانية آخرين في منطقة ساركانو بالإقليم.

وأضاف أن القوات الأفغانية المتمركزة هناك ردت على مصدر الهجمات.

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وألقى مسؤولون محليون باللوم في الهجمات على القوات المسلحة الباكستانية.

وفي رد على التقارير، نفى مسؤولون باكستانيون، وقوع أي أحداث اليوم الأربعاء في المنطقة، رغم أن الجيش الباكستاني يقوم في بعض الأحيان بملاحقة جماعات مسلحة متمركزة في مقاطعتي كونار ونورستان.

وقال مسؤولون في كونار، إن الهجمات المدفعية التي تشنها القوات الباكستانية ليست جديدة في المنطقة، حيث تستهدف في كثير من الأحيان أفراد قوات الأمن والمدنيين هناك.