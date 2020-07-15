بالصور.. إزالة شادر لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس في الشرقية، برئاسة اللواء ضياء الدين أبو العزم، رئيس المدينة، اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية مُكبرة على الأنشطة التموينية والتجارية ومحلات الجزارة.

أسفرت الحملة عن ضبط 44 كيلو لحم بقري، تبين وجود تغيرات في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك داخل شادر لبيع اللحوم بمدخل المدينة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إزالة الشادر بالكامل حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.