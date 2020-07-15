تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا فى الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة. وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن الإصابات الجديدة كانت على النحو الآتي: حالتان لأردنيين قادمين من الخارج (1 من قطر، و1 من تركيا)، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري من

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 3 حالات شفاء اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة، وتمّ إجراء 5663 فحصاً مخبريّاً.

الجديدة كانت على النحو الآتي: حالتان لأردنيين قادمين من الخارج (1 من قطر، و1 من تركيا)، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري من السعودية ، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1201 حالة.وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 3 حالات شفاء اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة، وتمّ إجراء 5663 فحصاً مخبريّاً.

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