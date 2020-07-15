الصين تستدعي السفير الأمريكي

أعلنت الصين ، اليوم الأربعاء، استدعاء سفير الولايات المتحدة لدى بكين، تيري برانستيد، للاحتجاج على توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تشريعا لفرض عقوبات على الصين بسبب قضية هونج كونج ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأفادت الوزارة بأن نائب وزير الخارجية الصيني، تشين تزيجوان، استدعى برانستيد وأعرب له عن احتجاج بلاده من توقيع ترامب التشريع القاضي بتطبيق عقوبات على الصين ردا على فرضها قانون الأمن القومي في مدينة هونغ كونغ.

وأكد تشين تزيغوان أن الصين ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها، بما في ذلك عبر تطبيق عقوبات ضد شخصيات وكيانات أمريكية ذات الصلة.

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ووقع الرئيس الأمريكي، مساء أمس الثلاثاء، "قانون صفة الحكم الذاتي لهونج كونج" يسمح بفرض عقوبات على الصين بسبب إجراءاتها في المدينة، وكذلك أمرا تنفيذيا بإنهاء المعاملة التفضيلية في التجارة الممنوحة لهونج كونج من قبل الولايات المتحدة.

وسبق أن أقرت اللجنة الدائمة لمجلس النواب الشعبي العام الصيني، يوم 30 يونيو، قانون الأمن القومي في مدينة هونغ كونغ وسط معارضة كبيرة من قبل المعارضة المحلية وحكومات الدول الغربية التي تعتقد أن هذا الإجراء يقوض نظام الحكم الذاتي للمدينة.

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونج كونج، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، خاصة منطقة سنجان ذاتية الحكم.