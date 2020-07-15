قلق دولي من المواجهات العسكرية المستمرة بين أرمينيا وأذربيجان

أعلنت واشنطن وباريس ، اليوم الأربعاء، عن قلقهما إزاء المواجهات العسكرية المستمرة منذ يوم الأحد الأخير، على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الخارجية الأمريكية إن واشنطن "قلقة جدا" إزاء الاشتباكات العنيفة الأخيرة على الحدود بين البلدين، داعيا

يريفان وباكو إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفض التصعيد على طول الحدود المشتركة.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أن "فرنسا تدين المواجهات العسكرية التي جرت، منذ يوم الأحد، على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان،

وأسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص".

وقال متحدث باسم الوزارة إن باريس "تدعو كلا الطرفين إلى الالتزام بنظام وقف إطلاق النار واستئناف الحوار، تجنبا للتصاعد".

وأشار المتحدث إلى أن فرنسا، بصفتها رئيسا مشاركا (إلى جانب روسيا والولايات المتحدة) لـ "مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تؤكد تمسكها بحل النزاع في قره باغ على أساس القانون الدولي.