حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد

أعلن حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية، كيفين ستيت، اليوم، الاربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأوضح حاكم الولاية الأمريكية - في تصريحات حسبما نقلت شبكة

"سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم ،الأربعاء، أنه أجرى الاختبار الطبي الخاص بالفيروس أمس ، الثلاثاء، مضيفاً أنه يشعر بحالة صحية جيدة مع بعض الآلام.



وأكد المسؤول الأمريكي أنه سيقوم بعزل نفسه في منزله.

يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل ولاية أوكلاهوما يتخطى 20 ألف شخص.

