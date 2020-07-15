حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد

أعلن حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية، كيفين ستيت، اليوم، الاربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
"سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم ،الأربعاء، أنه أجرى الاختبار الطبي الخاص بالفيروس أمس ، الثلاثاء، مضيفاً أنه يشعر بحالة صحية جيدة مع بعض الآلام.
وأوضح حاكم الولاية الأمريكية - في تصريحات حسبما نقلت شبكة
وأكد المسؤول الأمريكي أنه سيقوم بعزل نفسه في منزله.
يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل ولاية أوكلاهوما يتخطى 20 ألف شخص.
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