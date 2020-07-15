في أعلى حصيلة يومية منذ فبراير.. الجزائر تسجل 554 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الجزائر أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بدء ظهور الجائحة بها في شهر فبراير الماضي، بتسجيلها 554 حالة إصابة في يوم واحد.
وأعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 20 ألفا و770 مصابا، و1040 حالات وفاة.
وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إنه تم تسجيل 554 حالة إصابة جديدة، و12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 14 ألفا و732 حالة.
وأضاف أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 56مريضا بالعناية المركزة.
يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.
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